E' prevista per il 24 novembre la sentenza sul caso sextape che coinvolge Karim. L'attaccante del Real Madrid è accusato di complicità in tentato ricatto ai danni del compagno di squadra in nazionale Mathieu, un episodio che risale al 2015.L'accusa ha chiesto 10 mesi di reclusione con la condizionale e una multa di 75mila euro. Benzema non si è presentato in aula. Il suo avvocato, Sylvain Cormier, è convinto che non ci siano prove per condannare il suo assistito. Presto avremo una risposta definitiva.