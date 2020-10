Karim Benzema si lega al Real Madrid. L'attaccante francese (classe 1987 ex Lione) ha dichiarato: "Non ho mai pensato di andare via, nemmeno nel mio peggior momento. Penso sempre a quello in cui posso migliorare, a trovare soluzioni ai problemi. Ci sono state stagioni in cui le cose non mi sono andate bene, però alla fine ho sempre cercato di esserci nei momenti importanti".



"Non so per quanto tempo resterò ad alti livelli, vado di stagione in stagione. Ho un contratto fino al 2022, vedremo: la mia porta è sempre aperta per il presidente Florentino Perez. Poi a fine carriera resterò legato al mondo del calcio. Fare l'allenatore è complicato, non si tratta di scegliere solo 11 giocatori da mandare in campo, devi dare delle spiegazioni. Mi piacerebbe, ma ammetto che ci sarebbe tanto da lavorare".