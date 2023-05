La fine di un'era si avvicina:. L'indiscrezione è clamorosa e arriva dalla Spagna, dopo i primi rumors della giornata di ieri As si spinge oltre:, Karim The Dream "", si legge. Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte del club o del giocatore,dei blancos, ma tutto sembra puntare in questa direzione.- Da mesi il governo dell'Arabia Saudita lavora al suo ingaggio e tutto porta in questa direzione.. All'Al Ittihad Karim troverebbe come allenatore Nuno Espirito Santo e avrebbe la possibilità di sfidare, stella dell'Al Nassr. A proposito di CR7,al Real per chiedergli informazioni sul campionato saudita e sulla vita nel Paese.- Si attendono novità nelle prossime ore, ma Benzema si avvicina sempre più all'Al Ittihad e alla chiusura di un'epoca vincente con il Real Madrid: