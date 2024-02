Benzema rompe il silenzio: 'Arabia Saudita posto eccezionale, qui sono in pace'

. Da settimane i riflettori sono puntati sull'attaccante francese, che torna a parlare dopo lo scontro avuto nelle scorse settimane con l': il club della Saudi Pro League, allenato da, lo aveva escluso dal ritiro dopo la mancata presentazione nella data prestabilita da parte del Pallone d'Oro ex Real Madrid, per il quale si era anche parlato di addio tra ipotesi di ritorno in Europa e spostamento in un altro club saudita.- Benzema ha concesso un'intervista a GQ Middle East, nella quale parla del suo impatto con l'Arabia Saudita allontanando apparentemente un addio: ", è una nuova sfida che mi piace, un progetto a lungo termine e in un Paese musulmano. Non sono solo un calciatore qui in Arabia Saudita, sono anche un ambasciatore. Sono qui per portare in un futuro prossimo altri grandi giocatori europei, anche se già ce ne sono. La sfida è alzare il livello di questo campionato e portarlo a quello dei tornei europei".- Benzema parla poi anche delle possibilità di ritiro, per il quale c'è ancora tempo: "Il tempo lo dirà, ma sarò io a scegliere quando si chiuderà la mia carriera. Mi piacerebbe essere ricordato come qualcuno che è partito dal basso ed è arrivato da solo in alto, nonostante gli ostacoli incontrati. È qualcosa che mi rende davvero orgoglioso".