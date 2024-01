Benzema, una big di Premier League ha detto no

Il caso Karim Benzema non si spegne: il futuro del Pallone d'Oro francese resta avvolto nel mistero e l'addio all'Arabia Saudita è tutt'altro che fuori discussione.



L'avventura dell'ex Real Madrid all'Al-Ittihad non è andata secondo le aspettative: la squadra campione in carica della Saudi Pro League è settima a -25 dalla capolista Al-Hilal, Benzema gioca poco e avrebbe rotto con l'ambiente.



Lo stesso Karim ha provato a spegnere i rumors smentendo a L'Equipe di voler lasciare l'Arabia Saudita nelle prossime settimane, ma le dichiarazioni non hanno spento i rumors e dall'Inghilterra rimbalza una nuova indiscrezione: c'è anche chi dice no al francese.



Secondo quanto riferito dal Sun infatti, il Manchester United avrebbe rifiutato il possibile acquisto di Karim Benzema. Il motivo? L'esorbitante ingaggio dell'attaccante classe '87, che in Arabia Saudita percepisce 100 milioni di euro a stagione, in virtù del contratto che lo lega all'Al-Ittihad fino al 2026. Troppi per le casse dei Red Devils, che hanno declinato questa opzione.



Non mancano piste alternative. Suggestivo ma complicato il ritorno al Lione, sempre per questioni economiche, mentre è possibile una soluzione 'interna': l'idea dei vertici della Saudi Pro League sarebbe quella di spostare Benzema in un'altra squadra del campionato, una tra Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal, ossia le altre appartenenti al fondo PIF.