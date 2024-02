Beoni, ex coll. di Sarri a CM: 'Non è stato valorizzato il lavoro di Maurizio, volevate il calcio spettacolo? Su Rabiot avevo già capito'

La Juventus è in lotta per lo scudetto ed erano anni che i bianconeri a questo punto della stagione non si trovavano così in alto. L'ultimo campionato vinto rimane quello con Maurizioallenatore, nella stagione 2019/2020. Anche di questo, ha parlato Loris, ex collaboratore di Sarri alla Juve. La sua intervista in esclusiva a IlBianconero."Credo prevalga il sentimento positivo, quello della soddisfazione, di aver vinto il campionato, duro faticoso ma bello. E' stato un campionato affascinante, importante, credo siamo stati bravi, Maurizio in primis a raggiungere l'obiettivo".