Beppe Bergomi squalificato per 20 giorni: ha spinto un dirigente avversario

Brutto episodio per Beppe Bergomi. L'ex capitano dell'Inter, ora allenatore, è stato squalificato per 20 giorni dal giudice sportivo del comitato regionale della Lombardia. Oltre ad essere commentatore per Sky Sport, Bergomi guida i ragazzi dell'Accademia Internazionale e, nella partita di domenica scorsa contro l’Alcione, è stato protagonista di un alterco in campo e di momenti di nervosismo.



COS'È SUCCESSO - Durante la gara - che l'Accademia Internazionale ha perso - Bergomi è stato ammonito per proteste dall’arbitro. Ma le rimostranze sarebbero proseguite anche oltre il fischio finale e, secondo il referto del direttore di gara, lo “Zio” avrebbe anche spintonato un dirigente avversario. Sarebbe dunque questo il motivo per il quale il giudice sportivo ha proceduto con la sanzione di inibizione prevista in questi casi. A La Repubblica, Bergomi ha respinto ogni accusa: “Non ho spinto nessuno”, ha detto. Intervistato anche da Il Giorno, ha aggiunto: “Mi voglio scusare per quel che è successo, ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è solo la seconda espulsione”.