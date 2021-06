. L'ex attaccante del Bologna è completamente riabilitato dopo il processo per il calcioscommesse e ha ottenuto dal presidente federale Gravina la grazia . Assolto con formula piena, Signori ha festeggiato a Bologna con la famiglia e lo studio legale che lo ha seguito in questa lunga battaglia: "Sono davvero contento, oggi posso festeggiare la fine di questi dieci anni - le e parole riportate dal Corriere della Sera -.. Vedremo prossimamente. Adesso penso solo a godermi questo momento".Poi, sull'amico Mihajlovic che resta al Bologna: "Sono davvero contento per lui perché in questa città si vive molto bene. Le punizioni però continuo a batterle meglio io".