In campo non un bomber estremamente prolifico, ad agosto ha ritrovato il gol dopo due anni di astinenza, ma fuori dal campo la musica cambia. Saido Berahino ha messo a segno la sua personale tripletta, ma non esattamente quella che sogna un attaccante: ha avuto tre figli da tre donne diverse... in sei settimane! E' questa la notizia lanciata dal Sun, che ripercorre le 'imprese' extra-calcistiche del centravanti dello Stoke City. Il 30 maggio l'ex compagna Stephania Christoforou ha partorito il piccolo Costa mentre il 17 luglio è nata la piccola Aniya Marie dall'attuale compagna, il problema per Berahino è che una terza donna si è messa in contatto con i suoi avvocati: un'amica di infanzia dell'attaccante ha chiesto infatti il riconoscimento della paternità di una bambina nata il 15 luglio dalla loro relazione. Attesa quindi per la decisione legale, un po' come quella per il VAR: confermerà la 'tripletta' di Berahino?