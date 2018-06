La Roma cerca il decimo colpo di mercato. Dopo Coric, Marcano, Cristante, Kluivert, Mirante, Santon, Zaniolo e Pastore, è in arrivo Bianda e Monchi sta lavorando per regalare a Di Francesco il suo pupillo Berardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Sassuolo è ormai alla stretta finale, anche se gli interessati attendono luglio per gli annunci di prammatica. Ma il prezzo è già fatto: 20 milioni di euro. E anche i rappresentanti del giocatore stanno discutendo con i dirigenti romanisti i dettagli del nuovo contratto.



La Roma – oltre alla formula del prestito con obbligo di riscatto – vedrebbe volentieri al Sassuolo uno tra Zaniolo e Antonucci. I neroverdi nicchiano sul fronte delle contropartite tecniche, ma è chiaro che il fresco acquisto di Di Francesco jr è la prova che in Emilia si stanno attrezzando per la sua sostituzione. Ed è curioso che De Zerbi punto proprio sul figlio dell'allenatore romanista.