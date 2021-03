è ormai una certezza dell'Italia di. Protagonista contro l'Irlanda del Nord di una prestazione fantastica: è arrivato il terzo gol consecutivo in azzurro al quale hanno fatto seguito tante giocate di qualità. L'attaccante del Sassuolo, grazie alla guida diha completato la sua maturazione tecnica e tattica, proponendosi fra i migliori interpreti del suo ruolo nel campionato italiano e prendendosi la Nazionale con vista su un Europeo da giocare con una sempre più alta consapevolezza dei propri mezzi.Quella attuale, anche in virtù dell'exploit azzurro, può essere considerataI numeri raccontano un'ascesa forte e decisa: ben 11 gol e 5 assist in 22 presenze nell'attuale serie A con il Sassuolo.uscire dalla propria confort zone neroverde per tentare il salto in una big o rimanere l'uomo simbolo del club emiliano?Berardi compirà 27 anni il prossimo agosto, l'età giusta per provare delle scelte diverse rispetto al passato.Nell'estate del 2013 laacquistò la metà del suo cartellino per 4 milioni circa.: Mimmo interamente neroverde, per la gioia dei tifosi e del compianto patron Squinzi che voleva farne una bandiera. In realtà l'ex direttore bianconeroma Domenico non rispose più al telefono facendo saltare un affare fatto, come raccontato di recente adal suo ex compagno di squadra. Anche Milan e Inter sono state due possibilità concrete nel 2018 ma la valutazione fatta dal Sassuolo fu considerata troppo elevata in relazione a un rendimento certamente non continuo come quello attuale. E che lo potrebbe portare, finalmente, in una grande squadra.