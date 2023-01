Per festeggiare la vittoria del Sassuolo sul campo del Milan con un già storico 5-2, Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il numero 5 e l'immagine di un televisore sintonizzato sulla partita di San Siro. Un modo di festeggiare che, come riporta la Gazzetta di Modena, non è piaciuto agli haters della rete. Tra le parole scritte online, evidenzia il quotidiano, si passa da "crepate" a un "se vedo tuo marito lo uccido" a "cornuta". Messaggi che Fantuzzi ha reso pubblici sempre sul suo profilo Instagram aggiungendo una postilla, "saranno presi provvedimenti legali".