Berardi-Juve, 10 anni di trattative: tre rifiuti e un affare fatto. Il futuro resta da scrivere

Era il 2 settembre 2013. Oltre dieci anni fa.comunicavano le cifre dell'operazione Berardi-Marrone: il club bianconero cedeva agli emiliani la metà dell'attuale giocatore del Lecco per 4.5 milioni pagabili in due anni. Per la stessa cifra, ma in cinque anni,arrivava alla Juve in comproprietà: sarebbe rimasto con l'allora tecnico Di Francesco, in prestito fino al termine della stagione. E' metà gennaio, ed è il 2024: siamo ancora qui.. Sì, perché la Juve non ci ha rinunciato: la storia infinita non è davvero finita, ma ha riservato in un decennio colpi di scena degni di unLo scorso settembre Berardi e la Juventus hanno festeggiato dieci anni di trattative. La prima volta è costato solo 4.5 milioni di euro, la seconda volta - era il 25 giugno del 2015 - portò 10 milioni di euro nelle casse bianconere, pagabili in quattro anni, e un effetto economico di 7.3 milioni nell'esercizio 2014-2015. Qualcuno gridò all'affare. Qualcun altro si divorò le unghie.Soprattutto quando hanno dovuto affrontarlo: nonostante i soli due gol siglati, è stato sempre un pericolo. Comunque costante.