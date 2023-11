Nel calciomercato, come nella vita, ci sono storie che sono destinate a non finire mai. A nascere, a interrompersi, a riprendere e a tornare, per sempre. Quella tra la Juventus e Domenico Berardi sembra una di queste. Una telenovela che la scorsa estate ha vissuto una puntata nuovamente sorprendente, con quel muro contro muro tra l'attaccante e il Sassuolo a pochi giorni dalla fine del mercato, l'esclusione nelle prime giornate di campionato e poi un altro nulla di fatto, un dietrofront, con il classe '94 che ha ripreso a giocare - e segnare - con la maglia neroverde.



A GENNAIO... - Ora che il mercato di gennaio si avvicina, le voci su un possibile trasferimento di Mimmo a Torino sono tornate. E contano su una base forte, ovvero la grande stima che Massimiliano Allegri, il suo staff (tra cui l'ex capitano del Sassuolo, Magnanelli) e la dirigenza hanno per l'attaccante mancino. Difficile, però, che il club con cui Berardi ha collezionato quasi 400 presenze accetti di lasciarlo partire a stagione in corso, soprattutto in un'annata di alti e bassi come quella che sta vivendo la squadra di Dionisi. La richiesta di partenza, la scorsa estate, era sui 25 milioni di euro. Ancora qualche settimana e si capirà se una delle telenovele del mercato degli ultimi anni troverà la sua parola fine o meno.