Domenico Berardi e un rapporto particolare con la Juventus. Non tanto per quanto riguarda quel mercato in cui ha rifiutato più volte i bianconeri agli inizi della carriera, quanto, però, per il calcio giocato: sì, perché l'attaccante del Sassuolo salterà per la settima volta la sfida contro i bianconeri.



Il classe '95, autore in stagione di 7 gol e 4 assist, sarà fuori 3 settimane per un problema muscolare e non giocherà, quindi, contro la Vecchia Signora nel weekend. In carriera, su 15 partite (contando già la prossima) contro la Juve, è sceso in campo solamente in 8: per squalifica, per infortunio o per scelta, Berardi è stato spesso e volentieri fuori contro la Juventus (nelle ultime 5 ne ha giocate 4). Club contro cui, il Sassuolo, ha vinto una sola volta: il 28 ottobre 2015. 1-0, gol di Sansone. E in campo c'era Berardi. Poi solo pareggi (come negli ultimi 2 confronti) o sconfitte, compreso un pesante 7-0 tre stagioni fa.