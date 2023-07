LEGGI LE PAROLE DI LOTITO

Si accende il mercato della, con uno scambio di battute tra, accostato ai biancocelesti come rinforzo per la fascia destra. Il patron della Lazio ieri aveva parlato dal ritiro di Auronzo di Cadore dichiarando:. La risposta dell'esterno del Sassuolo è arrivata puntualeBerardi ha prontamente espresso la sua, condividendo una storia Instagram in cui commenta le parole del patron laziale