Una vita in neroverde. Per Domenico Berardi, la storia d'amore con il Sassuolo continua, grazie al rinnovo di contratto fino al 2027, per cui manca solo la firma dopo l'accordo trovato. Per l'attaccante calabrese, classe '94, ci sarà anche un adeguamento dell'ingaggio.



SEMPRE IN NEROVERDE - Giocatore del Sassuolo dagli anni delle giovanili, Berardi è arrivato a Reggio Emilia nel 2010, trovando l'esordio in prima squadra in Serie B, nel 2012. L'accordo per il rinnovo suggerisce che non ci sarà nessun cambio di maglia per il giocatore, accostato puntualmente alla big di Serie A in ogni sessione di mercato. Berardi fino a oggi ha collezionato 327 partite e 121 gol con il club neroverde: numeri destinati a crescere.