Domenico Berardi è uscito per infortunio nella partita contro il Bologna. L’attaccante del Sassuolo ha chiesto il cambio al 74′, è uscito dal campo dolorante. Nel corso della gara ha accusato un problema muscolare, ma aveva già una fasciatura sulla gamba. Le sue condizioni preoccupano il Sassuolo.



Dopo la partita, Roberto De Zerbi ha spiegato: “Ha un problema all’adduttore, il medico ha paura che ci sia una rottura muscolare. Dispiace perché è un giocatore che determina”. Come riporta Sky, ora Berardi può saltare gli impegni con la Nazionale e c’è il serio rischio stiramento, in questo caso lo stop non sarebbe breve. Il Sassuolo è in ansia, aspettando gli esami strumentali.