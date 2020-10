Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la sfida vinta contro la Moldova: "Non è stata una partita facile, per me era la prima, sono contento del gol. Ho rischiato alcune giocate, mi sono venute meno rispetto a Sassuolo, spero arrivino con il tempo. Europeo? E' un sogno grandissimo, spero di poterci arrivare. Passerà dalle prestazioni in campionato, dovrò farmi trovare pronto. Nell'ultimo anno sono cambiato: prima cadevo nelle reazioni, ora sono migliorato".