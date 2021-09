Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, parla del ritorno di Cristiano Ronaldo in Red Devils: "Due partite, tre gol per Cristiano Ronaldo. Non sono sorpreso dall'impatto che ha avuto e migliorerà ancora nel corso della stagione. Nessuno può mettere in dubbio la sua capacità di segnare e quello che porta alla squadra. Lo hanno accolto alla grande e lui li ha ripagati con due bei gol. Adesso sarà interessante vedere come Ole riuscirà a mantenere l'equilibrio dello spogliatoio. Dovrà decidere come utilizzare giocatori come Cavani e Anthony Martial. Diventa difficile gestire una squadra. Cavani probabilmente non è soddisfatto. Ha fatto una buona prima stagione allo United, ma ha perso importanza nella squadra e ha anche ceduto la maglia numero 7. Spero che Ole abbia un dialogo onesto con lui: il ruolo dell'allenatore è scegliere i migliori, ma i giocatori vogliono giocare e non sono contenti quando vengono esclusi".