Intervistato da Four Four Two l'ex attaccante del Manchester United ha svelato un curioso retroscena di mercato sul suo possibile approdo ai rivali cittadini dle Manchester City: “Credo fosse la notte prima che il Manchester City prese Robinho. Il mio agente mi disse: "Berba c'è un alta squadra per te e ti darà più soldi dello United". Ho risposto no, andrò al Manchester United".