Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino quest'estate c'è Alejandro Berenguer: l'esterno spagnolo è uno dei giocatori che stanno attirando il maggiore interesse sul fronte mercato. Il numero 21 granata piace all'Athletic Bilbao e la trattativa è già cominciata.



Per lasciar partire Berenguer, però, il Torino chiede almeno 10 milioni di euro: al momento il club basco non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ma i colloqui con il presidente Urbano Cairo sono già iniziati e il presidente granata ora attende un'offerta.