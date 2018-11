Athletic Club e Real Betis hanno già iniziato a sondare il terreno per Alejandro Berenguer da alcune settimane: entrambe le società spagnole sono alla ricerca di un esterno in grado di fare entrambe le fasi, quella difensiva e quella offensiva, nello stesso modo. Il calciatore del Torino risponde alla perfezione a queste caratteristiche e per questo i due club iberici lo vorrebbero già a gennaio, all'apertura del mercato di riparazione.



Pur non essendo un titolatissimo, il Torino considera però Berenguer un giocatore importante per la propria rosa, per questo motivo, a meno di offerte clamorose, l'intenzione del presidente Urbano Cairo e del direttore sportivo Gianluca Petrachi è quella di rimandare le trattative a fine stagione, quando sarà anche più semplice reperire eventuali alternative.