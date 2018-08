L'ultimo Torino-Spal, giocato lo scorso 13 maggio, ha visto i granata imporsi per 2-1 in rimonta. Decisivo fu l'ingresso in campo nel secondo tempo, sul parziale di 0-1, di Alejandro Berenguer: lo spagnolo colpì una traversa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, poi servì l'assist a Belotti per l'1-1.



Domenica sera, però, quando Torino e Spal torneranno ad affrontarsi Berenguer sarà ancora una volta seduto in panchina. Chissà se, come successo nello scorso campionato, nel corso della partita avrà la possibilità di mettersi nuovamente in mostra e se risulterà ancora una volta decisivo.