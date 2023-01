L'unico acquisto che il Napoli ha effettuato finora nella sessione di mercato invernale èin prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Il terzino polacco ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset:- "Dopo i Mondiali è emersa la possibilità di venire qui a Napoli. Una trattativa durata 2-3 settimane che includeva Zanoli e il suo rinnovo, poi anche Contini che però non è venuto più qui. Per me è stato un bellissimo regalo di Natale e Capodanno, un grande onore. Sono molto contento. Ho lavorato tutta la carriera per inseguire i miei sogni ed arrivare in una squadra come il Napoli è un sogno".- "Ho trovato un gruppo bellissimo, prima già Zielinski mi aveva raccontato di uno spogliatoio molto bravo con tutti bravi ragazzi. Non me l'aspettavo così perché dal primo giorno sono stato accolto molto bene".- "Si vede che è appassionato del calcio, per lui ogni dettaglio è importante. A questo livello, con i giocatori che abbiamo qui, si possono fare le cose giuste. Il mister è un grande allenatore con determinazione e attento a ogni dettaglio".- "Il giocatore che mi ha impressionato di più? Io guardo tanto gli esterni: Kvara, Politano, Lozano, Zerbin sono tutti bravi. Sapevo fosse forte Kvaratskhelia, che dribbla tanto. Si vede che ha qualità. Affrontarlo in partitina non è facile, devo stare molto concentrato in ogni momento".- "Dovremo stare attenti perché la Cremonese ha cambiato l'allenatore e quindi ci sarà nuova possibilità per tanti calciatori. Dovremo essere pronti dal primo minuto, non sarà una gara facile. Il calcio è così, in campo bisogna dimostrare ogni partita chi è più forte".- "Noi giochiamo per vincere tutto. Si lavora di partita in partita senza pensare cosa accadrà a giugno, ma prima martedì e poi domenica. Solo così si può fare risultato e quello che aspettiamo tutti".- "Dopo la vittoria contro la Juve c'era uno spogliatoio euforico, vincere contro i bianconeri così è bellissimo. Il mister però ci ha riportato con i piedi per terra dicendoci di pensare alla prossima. Non è finita, non è successo ancora niente e dobbiamo restare concentrati".- "L'ho sentito tante volte parlare napoletano ma non ho capito niente. Sono qui da poco e devo studiare perché veramente non capisco nulla (ride, ndr). Mi serve del tempo e poi imparerò sicuramente".