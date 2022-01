L’allenatore e dirigente Mario Beretta punge Massimiliano Allegri in un intervento Tmw Radio: "Davanti, tra Dybala e Morata, ci sono calciatori che sanno finalizzare. Credo sia un problema di portare e mettere in condizione chi si propone per concludere con palloni da tradurre in gol. Non è solo il discorso che arriva Vlahovic capocannoniere e allora farà sempre gol, le cose vanno preparate".