. L’evento sembra essersi verificato durante un sequestro a uno spacciatore di marijuana, nel quale sono stati ritrovati 250 chili nella sua abitazione a Stezzano, in provincia di Bergamo. Lo spacciatore, di origine marocchina, venne arrestato e dopo l’arresto i due carabinieri, perquisendo la casa dell’uomo, dichiararono di non aver trovato nulla. La moglie dell’uomo contattò i carabinieri dicendo di aver subito un furto, dichiarando che in casa mancavano proprio quegli undicimila euro, ma tutti le dissero che sicuramente si sbagliava.La notizia non è stata resa nota tramite comunicati diretti da parte dell’Arma, ma da un giornale: il Corriere di Milano. Proprio quest’ultimo ha parlato di furto per ben undicimila euro. I due, per paura di venir scoperti, avrebbero poi tentato di rimettere i conti in pari entrando nel sistema informatico dei Carabinieri. L’obiettivo era cancellare le prove che avrebbero potuto metterli nei guai. I due carabinieri erano stati già accusati da un collega nel 2018, ma a rimetterci è stato il militare che credeva di essere nel giusto, il quale era stato denunciato per insubordinazione. Al momento i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’avvocato Francesca Lisbona li difende, vantando l’impeccabile servizio svolto negli anni e l’onore che portano alto in favore dell’Arma che rappresentano.