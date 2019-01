Verso le 12:45 di ieri, un gruppo di tifosi atalantini ha preso a sassate un pulmino di romanisti in via Ruggeri da Stabello, a poche centinaia di metri dall’Atleti Azzurri d’Italia, e si è poi affrettato nella fuga, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente – riporta “Il Tempo” – gli unici danni sono stati al mini bus, che con i vetri in frantumi è riuscito comunque a raggiungere lo stadio, e non ci sono stati feriti. La polizia, intervenuta sul posto, sta indagando sulla vicenda e sta cercando gli ultras scappati dopo la sassaiola. Le due tifoserie non sono certo amiche, molti ricorderanno le polemiche per il carro armato con cui era stata schiacciata una macchina dipinta di giallorosso con la scritta “Roma merda” alla festa dell’Atalanta organizzata dalla curva nord nel 2013