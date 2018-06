Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato sulle frequenze di Radio24: “Grande amarezza non essere in Russia, essere a casa e vedere i Mondiali degli altri mette molta tristezza. Il Brasile mi sembra la squadra da battere, ma mi piacerebbe vedere vincere Messi. E’ n giocatore unico a cui manca vincere qualcosa con la sua Argentina. La Germania negli ultimi anni ha difficoltà a trovare chi fa gol, ma gli attaccanti li ha. Non dimentichiamoci che hanno lasciato a casa Sané. Spagna? Se quello che abbiamo letto è vero, hanno fatto bene a licenziare Lopetegui. Non puoi pensare a fare l’allenatore del Real e della Nazionale insieme”.



ALLEGRI-REAL - “Allegri è un profilo giusto per il Real Madrid”, aggiunge Bergomi: “Ma questa sua scelta di restare alla Juve conferma che è un uomo di parola, che sa di stare in un grande club”.