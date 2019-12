La Lazio alza la testa. Terzo posto confermato, sei vittorie di fila, Inzaghi può guardare alla sfida contro la Juventus con rinnovata fiducia. Tanto che, anche nel postpartita contro l'Udinese, qualcuno ha parlato addirittura di Scudetto. Ospite di Sky Sport, l'ex leggenda dell'Inter Bergomi ha provato a rimettere la questione sul giusto piano: "Io ho sempre parlato bene della Lazio. Che possa lottare per lo Scudetto mi sembra troppo, anche se il prossimo turno di campionato, incontrandosi le prime quattro della classifica, ci potrebbe dire qualcosa di importante. Devo ripetermi, la Lazio gioca bene da anni".