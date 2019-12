Bergomi avverte Juventus e Inter: non possono perdere troppi punti. Anche perché dietro di loro la Lazio continua a giocare bene e vincere, e non dovrà più spendere energie eccessive per l'Europa League, come sottolinea lo stesso ex capitano nerazzurro a Sky Sport: "Se la Lazio dovesse fare i tre punti, con tutte queste vittorie di fila, potrebbe accorciare clamorosamente per il primo posto. Abbiamo sempre detto che la Lazio in questi anni è stata una buona squadra, ora non ha neanche le coppe di mezzo. Non che sia stata una sua scelta. Però trovandosi in questa situazione, può concentrarsi sul campionato e diventare veramente pericolosa".