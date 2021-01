Così Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha analizzato la prestazione della squadra di Conte contro la Juve: “L’Inter ha vinto con le proprie certezze e il proprio gioco, con superiorità numerica incredibile in mezzo al campo. Il duo Barella-Hakimi ha dominato la partita. L’Inter l’ha vinta nei dettagli, nella concentrazione. Le punte sono state marcate bene, ma l’organizzazione di Conte ha avuto la meglio. Brozovic ha fatto una grandissima partita, ma non l’hanno mai pressato bene. L’Inter ha palleggiato bene. Oggi ha dato la dimostrazione di essere più avanti nel percorso rispetto alla Juventus. Non ha sbagliato nulla. Conte? Va bene il riferimento alla Juventus, ma i tifosi vogliono vedere il dna Inter. Non si possono fare operazioni? Non fa niente, i tuoi sono i migliori del mondo“.