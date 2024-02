Bergomi controcorrente sul Milan: ‘Non l’ho visto in difficoltà con il Rennes’

Beppe Bergomi, talent di Sky, analizza così la sconfitta del Milan contro il Rennes per 3-2 in Europa League: "Il Milan ha sofferto contro il Rennes, è vero, ma l'ha fatto sempre con lucidità e gestendo per protagonista la gara, Pioli dovrà lavorare su alcuni aspetti ma non ho visto tutto questa difficoltà nei rossoneri, è molto importante per passagio del turno per il percorso della squadra in questa stagione".