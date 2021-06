Intervistato da Il Giornale, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sui nerazzurri.



“Ovviamente è ancora difficile ad oggi fare un pronostico dato che si deve ancora fare il mercato, ma penso proprio che a bocce ferme si possa dire Inter perché è campione d’Italia in carica, la Juventus perché è tornato Allegri, il Milan per la continuità e oggi l'Atalanta non puoi lasciarla fuori anche se ritengo il Napoli una squadra costruita bene e c'è anche la Roma di Mourinho che preme per tornare in alto. Sarà un bel campionato"