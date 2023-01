Beppe Bergomi ha parlato così di Luciano Spalletti nel corso di Sky Calcio Club: "Il Napoli sarebbe in testa alla classifica anche nei maggiori campionati europei? Non lo so, però vedendo quello che ha fatto in Champions, può giocarsela in tutti i campionati. Tante volte diamo delle etichette. Di Spalletti si dice che non hai mai vinto, ma quando era alla Roma si confrontava con l’Inter di Mourinho, che aveva un vantaggio enorme, e poi c’è stata la Juve che ha vinto tanto. Però, le squadre le ha fatte sempre crescere e quanti giocatori ha migliorato?".