Beppe Bergomi analizza a Sky il possibile scambio di mercato Kessie-Brozovic tra Barcellona e Inter: “Brozovic è stato insostituibile per l’Inter finché non è stato provato Calhanoglu in quel ruolo, anche per quello sul mercato era stato preso Asllani anche se poi ha giocato il turco, con cui l’Inter ha avuto più continuità rispetto a Brozovic. L’Inter ha un centrocampo con poca fisicità, Kessié sarebbe un profilo interessante considerato che è stato trovato in Calhanoglu un ottimo vice Brozovic. È uno scambio che ha una sua logica”.