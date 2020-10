Intervenuto a Radio Deejay, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, espone molti dubbi su Eriksen ed esalta invece le qualità di Nicolò Barella.



«Eriksen? Per l'Inter sarà sempre un problema: la domanda su di lui ci sarà sempre. Ma il suo talento è così grande da primeggiare in Serie A? Io non ne sono mai stato convinto. Oggi il ruolo di trequarti lo prende Barella, il centrocampista più forte dell'Inter».