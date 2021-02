A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria dell'Inter per 3-0 contro il Milan e in particolare di Christian Eriksen: "L’Inter è cambiata, si sono fatte altre scelte su Eriksen e Perisic, la fisionomia è diversa. Si attacca a destra e sinistra ora, la squadra è matura e consapevole, i giocatori sono cresciuti. Lazio e Milan conoscevano l’Inter, ma hanno fatto il loro gioco. L’Inter alterna fase difensiva e aggressività, sta facendo bene. La cosa importante è che difende molto meglio. Eriksen è più importante in fase difensiva che in quello che fa davanti, che lo sappiamo. Oggi avete visto che ha spazzato una palla in area, proprio quello che vuole Conte”.