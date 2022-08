Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito alla sconfitta patita dai nerazzurri a Roma contro la Lazio.



"I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro fisicamente, calma, è presto. Ma io Lukaku non lo tolgo mai, anche quando non è in partita. Ricordatevi di Conte, non lo toglieva mai".