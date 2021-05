Così l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi a Sky Sport ha parlato della vittoria del Milan in casa della Juventus: "Il Milan ha confermato di avere un'identità, dall'altra parte invece dico che il calcio è coraggio, spirito ed organizzazione. I miracoli come successo per la Juve a Udine accadono una volta sola. Non si cambia da una domenica all'altra...".