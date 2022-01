Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito a Lorenzo Insigne, prossimo al trasferimento al Toronto.



«Altri tempi, ma continuo a pensare che avesse ragione il presidente Pellegrini. Dai trenta in poi si fa un contratto annuale. Io ho smesso a 36 ma dai 30 in poi rinnovavo anno per anno. Lui ha fatto una scelta, ma non può essere più una questione economica. De Laurentiis non fa sconti. Riparte da una base alta, ma per rinnovare alzandolo ancora non è corretto. Ti puoi accontentare di qualcosa meno e diventare un simbolo, ricordato nella storia, anche se magari hai vinto poco, ma sei stato bandiera di una grande squadra».