Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, ora opinionista di Sky Sport, parla a Radio Nerazzurra, dicendo la sua dopo la vittoria, importante, contro l'Atalanta: "Il futuro è incerto ed è innegabile, ma questo forse ha anche compattato di più il gruppo. A fine partita vedi la panchina pronta a scattare. C'è un gruppo unito e anche Conte ringrazia chi gioca poco. La gestione della crisi è importante e la stanno facendo molto bene. Anche ieri sono arrivati tre punti importantissimi, andava fatta quel tipo di partita. Contro l'Atalanta puoi sfruttare le tue armi in profondità ma puoi anche soffrire. Mi è piaciuto molto Lautaro per abnegazione, meno Vidal. Per il resto l'Inter ha giocato con grinta e cuore. Vista dalla parte dell'Atalanta ci sta che dicano che non dovevano perdere, però l'Inter ha avuto un'opportunità e l'ha sfruttata. A Genova con la Sampdoria nell'annata dei record abbiamo vinto così".