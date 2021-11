Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, parla a Sky dopo il successo dei nerazzurri in Champions contro lo Shakhtar: "​Due parole su Ranocchia fatemi dire. In Inter-Shakhtar aveva il compito di marcare Fernando, il compito più difficile questa sera. Lo ha seguito, lo hanno lasciato uno contro uno. Non si è mai disunito, in difficoltà soltanto una volta sulla velocità. Un ragazzo esemplare che quando lo chiami risponde presente. C'è sempre".