Bergomi: 'Kim farebbe fatica al posto di Acerbi. Smalling non da Inzaghi. Mavropanos? Meglio Bisseck'

Redazione CM

Il caso Francesco Acerbi inevitabilmente tiene in ansia il mondo Inter e la sua dirigenza che già da tempo stava iniziando a pensare ad un rinforzo da inserire in rosa (Djalò soffiato a gennaio dalla Juventus ne è una riprova), ma che ora potrebbe ritrovarsi davanti ad una sorta di urgenza. Tanti i nomi nel mirino e per fare chiarezza alla Gazzetta dello Sport è intervenuto lo storico ex-difensore e bandiera nerazzurra Beppe Bergomi.



KIM - "Se parliamo di centrale di una difesa a tre, credo non sia il suo ruolo. Non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva, secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. In generale è affidabile e conosce il nostro campionato: rispetto al suo Napoli, l’Inter ha però anche delle uscite diverse da dietro. Personalmente lo vedo meglio come braccetto di destra, anche se lì la squadra è coperta, tra Pavard e Bisseck".



SMALLING - "In questi anni l’ho visto giocare con José Mourinho ed era perfetto, perché era una squadra che difendeva bassa e ti dava poco campo, quindi poteva sfruttare sia la fisicità sia il colpo di testa. Era a suo agio. Qui però gli si chiederebbe qualcos’altro. Quello di Inzaghi è un calcio di relazione, si deve giocare di più e scappare meno indietro, bisogna farsi vedere sempre… Onestamente farei fatica a vederlo in questa Inter. Però c’è da dire una cosa. C’è sempre il lavoro dietro, per esempio la trasformazione di Paredes tra la gestione Mourinho e quella De Rossi. Insomma, bisogna capire molte cose. Se però oggi nomini “Smalling”, non credo sia il profilo giusto".



MAVROPANOS - "Non mi convince, se devo optare per un profilo più giovane e da formare preferisco farlo con Bisseck, visto che ha la personalità e l’incoscienza giusta per giocare lì in mezzo. Onestamente Mavropanos non lo conosco bene come Kim e Smalling, fatico a dare un giudizio definitivo. Se Acerbi e De Vrij stanno bene, tengo tutta la vita loro due. Secondo me all’Inter serve un difensore veloce per completare la rosa, così da poter stare ancora più alti o fare le marcature preventive in un altro modo".