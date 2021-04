Giuseppe Bergomi, ex difensore e bandiera dell'Inter, commenta a Sky Sport la partita pareggiata contro il Napoli: "Per l'Inter è un pareggio importante, stasera ha dato una dimostrazione di grande forza: quando le giochi contro sai di giocare contro una grande squadra. Stasera mi ha impressionato, ha fatto una grande partita. Il Napoli ha giocato, ma non ha mai aggredito e ha aspettato: è stato poco intenso. Conte? Io conosco le difficoltà, quando l'Inter ha fatto risultato ha sempre avuto un allenatore forte e caratteriale: è stato molto bravo a capire ed entrare nell'ambiente. All'inizio ha fatto fatica, ora ha in mano lo spogliatoio, l'opinione pubblica e il tifoso: tutto questo è merito di Conte. Poi ha fatto crescere Eriksen e la squadra: questo è uno dei gol del danese, ma poi ha capito di dover dare disponibilità difensiva. Poi è utile nelle uscite perché gioca di prima: poi da fuori area fa male".