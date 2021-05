Così l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha commentato a Sky Sport i pochi infortuni subiti in questa stagione dai nerazzurri: "Rosa Inter? Sono convinto, l'Inter non aveva la rosa più forte, ha avuto la bravura di far giocare sempre tutti i giocatori. E non è tanta casualità, vuol dire allenarsi bene. Altri invece non ce l'hanno fatta, come la Roma che ha avuto tanti infortuni. L'Inter ha gestito molto bene tutta la rosa anche per la serietà degli allenamenti, poi conta anche la struttura fisica del giocatore. Conte poi ti sta sempre addosso, questo ti porta ad avere meno infortuni in stagione".