Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, parla a Sky Sport di De Paul e di Perisic, con il primo pronto a sostituire il secondo in caso di cessione: "Non pensate che De Paul possa sostituire Perisic. E' più un trequartista, anche se parte dall'esterno: non fa quel lavoro di copertura che fa il croato o Politano".



SULLA PARTITA - "L'Inter non trasmette emozioni in questo momento, è una squadra piatta. Candreva entra dopo aver sentito parlare di lui per settimane come sul mercato, non è lo spirito giusto".