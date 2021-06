Intervistato da Il Messaggero, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sulla Nazionale di Roberto Mancini.



"L'Italia che più mi ha impressionato nella storia. Osa, fa la partita, vince e convince. Ho visto tutte le partite e ci sono le premesse per essere ottimisti. Gli azzurri possono arrivare fino alla finale a Wembley. Qualcuno dice che mi sto esaltando troppo, ma non salterò giù dal carro nemmeno se tutto non dovesse andare secondo i miei piani".