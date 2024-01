Bergomi: ‘L’ho sempre detto senza paura: il Milan è una squadra vera, compatta’

Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, analizza il momento del Milan: Il Milan è una squadra vera, compatta e forte, l'ho sempre detto senza problemi. Se non sei un gruppo unito, a Udine non vinci così in quel modo, con Pioli che sta sempre vicino ai suoi ragazzi. Il Milan può crescere ancora, anche Leao lo farà, vi ricordate cosa si diceva di Theo 3-4 partite fa?.."