Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi pensa ai motivi legati all'addio di Beppe Marotta alla Juventus: "Marotta è un grande dirigente, ma credo di sapere perché è andato via. Quando acquistò Dybala a 40 milioni dal Palermo, Marotta tremava: diceva 'speriamo che possa andar bene...', aveva paura dell'investimento. Ecco perché Ronaldo non lo so... forse non voleva CR7 a quelle cifre, che arrivi a 38 anni alla Juve con un contratto di 4 anni perché non la vedeva bene dal punto di vista economico: ammortizzi per i primi due anni, ma poi?".